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11:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дождем, снегом и холодами «порадует» жителей Хабаровского края погода на этой неделе

Ухудшится погода на территории региона после четверга.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 апреля, AmurMedia.

Осадки и похолодание ожидаются на территории Хабаровского края. Теплая погода уйдет с территории региона после 6 апреля, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

— В начале недели будет сохраняться погода без осадков, ночная температура в южных районах будет держаться в районе +4…+9 °C, а северных около 0 °C. Днем на юге региона потеплеет до +12…+17°C, а на севере +3 …+8 с уверенным ветром 5−10 м/c, — уверила Галина Брынцева.

Однако погода будет гораздо более суровой с четверга, 6 апреля.

— Стоит ожидать осадков разной степени интенсивности, на юге — дождь, а на севере — мокрый снег. Основная масса придется на субботу, 8 апреля. Кроме этого, усилится ветер: на юге до 10−15 м/с, на севере до 15−20 м/c. Упадет и температурный фон. В ночное время похолодает до 0…+5 °C, днем стоит готовиться к +7…+12°C. На севере края стоит ждать даже −6…−11°C, — рассказала Галина Брынцева.

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