4 апреля в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 3 апреля). 4 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 13.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул.2-я Армавирская, 143−167, 128−142, ул. Айдарова, 161−187, 134−158, ул. Арбатская, 1−27, 67−75, ул. Бадаева, 3−27, 4−18, 3−11, ул. Балакирева, 2−10, ул. Беломорская, 154, 166−178, ул. Бестужева, 4−20, ул. Вильямса, 1−29, 2−24, ул. Давыдова, 49−71, 40−58, ул. Добролюбова, 1−25, 4−28, ул. Камышинская, 2−20, 24−60, 23−61, ул. Левитана, 7, 9−19, 10−20, 23−57, 24−62, 62а, ул. Мамина-Сибиряка, 3, 10, 12, 5−19, 14−20, 24−54, 23−47, ул. Минина, 1−27, 2−28, ул. С. Перовской, 65, 66, 71, 72, 76, 77, 80, ул. Пестеля, 1−19, 8−18, ул. Пожарского, 9−21, 10−22, ул. Пятигорская, 1−27, 2−24, 41, 42, 36, 38, ул. Суворова, 41−73, 42−46, ул. Харьковская, 7−19, 18, 20, 23−61а, 24−56, ул. Шатурская, 186−224, ул. Шаумяна, СНТ «Строитель» ул. Беломорская, СНТ № 3 ул. Беломорская, СНТ «Инвалидов и пенсионеров» ул. Беломорская.

С 13.00 до 18.00 свет отключат в домах Авиастроительного района по адресам: ул.1-я Армавирская, 32а, ул. Большая Армавирская, 83−103; 84−104, 106−124, ул. Краснодонская, 84, 84а, 84б-100. 87−105, ул. Краснокамская, 1−11, 2 г, 2б, 23−41; 2−20, ул. Луначарского, 9, 20−34, 13−35, ул. Малая Армавирская, 91−109, 70−102, ул. Смоленская, 41−59; 40−58, ул. Турского, 1−19, 2−120, ул. Г. Успенского, 1, 1а-21, 2−22.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе в частном секторе по улицам: Годовикова, Академика Павлова, Тамбовская, Циолковского, Чайковского.

С 10.00 свет отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Галактионова, 14, 16а, 18, 24, ул. Гоголя, 3а, ул. Горького, 10а, 12, 12б.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Кировском районе по адресам: ул. Актанышская, 3, 5, 11, 13, 1, 34, 32−1, 32−2, 28−2, 28−1, 26−2, 26−1, 24−2, 24−1, 22−2, 22−1, 19а, 18а, 29, 27−1, 27−2, 25, 23, 21−1, 21−2, 19, 17, 17а, 15, 12, 12а, 7, 5−2, 8−1, 8−2, 6, 4, 14, ул. Залесная, 26, 18, 22, 20, 16, 24, 30, 3.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Габишева, 25а, 25б.

С 9.00 до 14.00 свет отключат в поселке Вознесенское Советского района по улицам: Батырлык, Бишек, Грачиная, Дивизионная, Дубравная, Иман, Иркен, Луговая, Парканат, Профсоюзная, Центральная.