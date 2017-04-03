Художник с помощью картона показал достопримечательности с необычной стороны

Фотографии МакКора показывают достопримечательности и памятники с совершенно неожиданной точки зрения. Держа фигуры и камеру под правильным углом, МакКор убеждает нас в том, что каждое его крошечное творение является частью гораздо более крупного плана. Так на свет появился осьминог в Колизее, статуя Давида Микеланджело в трусах и колесо обозрения на причале Санта-Моника, превращенная йо-йо.

Его работы могут показаться очень легкими, но каждая требует серьезной подготовки. «Скажем так, если я еду в Нью Йорк, то я распечатываю большое количество фотографий города. Затем я беру карандаш и рисую свои идеи на фотографиях. И когда я понимаю, что идея сработает, я делаю вырезку. Но я так же беру с собой скальпель и картон на случай, если меня посетит вдохновение на месте», — говорит МакКор. Его терпение и настойчивость окупились. У него теперь более 250 000 подписчиков в Instagram, где он публикует свои причудливые фотографии.