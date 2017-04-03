Роспотребнадзор проверит воздух в Москве после сообщений о запахе сероводорода

Ранее сообщалось, что автоматические станции мониторинга утром в понедельник зафиксировали серьезные превышения допустимого уровня содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке столицы.

«Управление Роспотребнадзора по Москве отбирает пробы воздуха для исследования из-за запаха сероводорода в отдельных районах города», — сообщили в пресс-службе.

По данным «Мосэкомониторинга», предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) сероводорода в районе Капотня в 07:00 была превышена в 2,59 раза, в районе Люблино — в 1,68 раза.

Кроме того, в районе Выхино-Жулебино утром отмечено 2,0 ПДК м.р. сероводорода.

Ранее в понедельник о сильном запахе сероводорода в нескольких районах Москвы сообщали корреспонденты «Интерфакса». В частности, речь шла о районах Кузьминки, Текстильщики, Печатники, Люблино, Марьино. Запах ощущался на северо-востоке в районе ВДНХ, а также на западе города: в районах Хамовники и Раменки.

«Мосэкомониторинг» сообщал, что в ночь на понедельник автоматические станции фиксировали незначительное превышение уровня загрязняющих веществ в атмосфере на территории нескольких районов Москвы, в том числе оксида углерода и оксида азота.