Роспотребнадзор проверит воздух в Москве после сообщений о запахе сероводорода
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора берут пробы воздуха в районах, где ощущается запах сероводорода, сообщает
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора берут пробы воздуха в районах, где ощущается запах сероводорода, сообщает
«Управление Роспотребнадзора по Москве отбирает пробы воздуха для исследования
Ранее сообщалось, что автоматические станции мониторинга утром в понедельник зафиксировали серьезные превышения допустимого уровня содержания сероводорода в воздухе на
По данным «Мосэкомониторинга», предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) сероводорода в районе Капотня в 07:00 была превышена в 2,59 раза, в районе Люблино — в 1,68 раза.
Кроме того, в районе
Ранее в понедельник о сильном запахе сероводорода в нескольких районах Москвы сообщали корреспонденты «Интерфакса». В частности, речь шла о районах Кузьминки, Текстильщики, Печатники, Люблино, Марьино. Запах ощущался на
«Мосэкомониторинг» сообщал, что в ночь на понедельник автоматические станции фиксировали незначительное превышение уровня загрязняющих веществ в атмосфере на территории нескольких районов Москвы, в том числе оксида углерода и оксида азота.