В международном конкурсе «Байкал-Данс» победили пары из Иркутска

Большинство пар «Байкал-Данса» — иркутяне. В городе несколько сильных школ. Конечно, есть и гости: из Москвы, Бурятии, Забайкальского, Алтайского и Красноярского краёв. Участников — 1200 человек.

— Its realy super! — говорит судья международного фестиваля «Байкал-Данс» Рон Уоррен.

Валерия и Иван — из Железногорска Красноярского края. Брат и сестра танцуют в паре уже 12 лет. Тренирует отец, Денис. Он же и главный болельщик.

— Самое главное, чтобы было желание у родителей. На самом деле родители играют главную роль в нашем виде спорта, — говорит тренер команды Железногорска Денис Евдокимов.

В городе, где полгода зима, обожают латиноамериканскую программу. Самба, румба, джайв, ча-ча-ча — фавориты не только у зрителей, но и у танцоров.

— Сначала подбираем правильный наряд. Пользуемся специальным автозагаром, латиноамериканская программа ведь, — говорит финалист международного фестиваля «Байкал-Данс» Валерия Евдокимова.

— Самба — это энергичный танец, зажигательный, раскрепощающий, — говорят финалисты международного фестиваля «Байкал-Данс» Марк Толок и Кристина Соболева.

Номера участников оценивает международное жюри. В этот раз из восьми стран. Все — в прошлом великолепные танцоры. Итальянец Лука Буссолетти — чемпион мира.

— О, танцы — это красивое тело, это отношения между мужчиной и женщиной, это душа! — говорит судья международного фестиваля «Байкал-Данс» Лука Буссолетти.

Две трети судей — впервые в Иркутске. И это хорошо, говорят организаторы, нет эффекта «узнавания пар». Всё оценивают — с чистого листа.

— С точки зрения официальных стартов это, конечно, необязательный турнир. Но с точки зрения, скажем так, выяснения своего рейтинга при независимом судействе, это достаточно важный турнир, — говорит художественный руководитель международного фестиваля «Байкал-Данс» Оксана Белобородова.

Победителями «Байкал-Данса» среди взрослых стали иркутяне — Надежда Лузина и Данил Пахомов и Илья Белобородов и Виктория Кочкина. Следующей весной фестиваль пройдёт в юбилейный, 25-й раз.