Вышедший по УДО строитель океанариума не вышел на связь с Приморским судом
Олега Шишова намерены допросить по растрате 1 млрд рублей.
Олега Шишова намерены допросить по растрате 1 млрд рублей.
Владивосток, 3 апреля, PrimaMedia.
Вышедшего по УДО
Напомним, по версии следствия,
Допрос Олега Шишова по громкому делу в отношении бывшего руководителя подведомственной Управделами президента РФ дирекции по строительству в ДФО Андрея Поплавского был запланирован на 3 апреля. Но, как было заявлено в судебном заседании, приговором районного суда Омска от 16 марта Шишов освобожден по УДО и отпущен на свободу 27 марта, в связи с чем провести допрос путем видеоконференцсвязи не представляется возможным.
Как сообщил корр. агентства по телефону адвокат Шишова, ни ему, ни его подзащитному ничего не было известно о допросе.
Что интересно, суд Поплавского выслушал и взял более чем недельную паузу. За все это время никаких действий предпринято не было, в том числе не сообщено о сделанных в устной форме заявлениях о преступлениях в соответствующие органы. Как отметила судья, это не входит в полномочия суда.
«Вы можете эти заявления самостоятельно направить в соответствующие органы, а не нагружать лишней работой суд. Да и изложенное в заявлениях — это лишь отношение подсудимого к предъявленному обвинению», — поддержала судью представитель прокуратуры.
Поплавский и его защита настаивали на том, что одно дело отказать в выдаче копии протокола судебного заседания, другое — укрывать преступление, что является вопиющим фактом.
«Законом не запрещено делать заявления о произошедших или планируемых преступлениях в судебном заседании. Мой подзащитный воспользовался этим правом. Я понять не могу, по какой причине здесь происходит немотивированное ничем укрывательство. Блокируются любые выходы информации», — заметила адвокат.
Судья была неумолима и в удовлетворении ходатайства о принятии сообщения о преступлении отказала.
Защита Поплавского заявила еще одно ходатайство, теперь об отстранении от участия в деле ненадлежащего пострадавшего — управления делами президента РФ в лице ее представителя, а именно ведущего советника отдела договорной и судебной работы правового отдела Константина Меркулова. Ведь к деньгам на строительство океанариума, согласно документам, управделами президента не имело никакого отношения. Средства поступали из благотворительного фонда «Константиновский», являющегося отдельным юридическим лицом. Если кто и должен был пострадать, так это фонд. Но в деле имеются материалы, что «Константиновский» к Поплавскому претензий не имеет — деньги со счетов не пропадали. К слову, подобные бумаги есть и от управделами президента РФ.
«К участию в судебном разбирательстве привлечено в качестве потерпевшего юридическое лицо, которое откровенно злоупотребляет своими правами, а представитель Меркулов тем самым пытается противоправно, путем обмана завладеть денежными средствами, право собственности на которые у него отсутствует», — подчеркнул адвокат Андрея Поплавского.
После такого заявления суд взял