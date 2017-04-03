Вышедший по УДО строитель океанариума не вышел на связь с Приморским судом

Владивосток, 3 апреля, PrimaMedia.

Вышедшего по УДО экс-главу НПО «Мостовик» Олега Шишова не удалось допросить по делу о растрате почти 1 млрд рублей при строительстве океанариума во Владивостоке. Предполагалось, что в понедельник, 3 апреля, он выйдет на связь из Омского районного суда, но этого не произошло. Допрос Шишова пришлось отложить на неопределенное время, передает корр. ИА PrimaMedia из зала суда.

Напомним, по версии следствия, экс-глава ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрей Поплавский при пособничестве генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство Приморского океанариума. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум», их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ. Поплавский вину в совершении указанных преступлений не признает.

Допрос Олега Шишова по громкому делу в отношении бывшего руководителя подведомственной Управделами президента РФ дирекции по строительству в ДФО Андрея Поплавского был запланирован на 3 апреля. Но, как было заявлено в судебном заседании, приговором районного суда Омска от 16 марта Шишов освобожден по УДО и отпущен на свободу 27 марта, в связи с чем провести допрос путем видеоконференцсвязи не представляется возможным.

Как сообщил корр. агентства по телефону адвокат Шишова, ни ему, ни его подзащитному ничего не было известно о допросе.

Экс-глава ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» — управления делами президента России Андрей Поплавский в рамках предыдущего заседания под протокол сделал несколько заявлений о наличии признаков состава преступления в действиях Олега Шишова и неустановленных лиц из числа сотрудников НПО «Мостовик». По мнению Поплавского, они предоставили недостоверную информацию с целью хищения бюджетных средств. И вот теперь Шишов вышел на свободу, а Поплавский уже 2,5 года вынужден находиться в СИЗО и доказывать, что ничего не похищал и вверенное ему имущество не растратил, а приумножил.

Что интересно, суд Поплавского выслушал и взял более чем недельную паузу. За все это время никаких действий предпринято не было, в том числе не сообщено о сделанных в устной форме заявлениях о преступлениях в соответствующие органы. Как отметила судья, это не входит в полномочия суда.

«Вы можете эти заявления самостоятельно направить в соответствующие органы, а не нагружать лишней работой суд. Да и изложенное в заявлениях — это лишь отношение подсудимого к предъявленному обвинению», — поддержала судью представитель прокуратуры.

Поплавский и его защита настаивали на том, что одно дело отказать в выдаче копии протокола судебного заседания, другое — укрывать преступление, что является вопиющим фактом.

«Законом не запрещено делать заявления о произошедших или планируемых преступлениях в судебном заседании. Мой подзащитный воспользовался этим правом. Я понять не могу, по какой причине здесь происходит немотивированное ничем укрывательство. Блокируются любые выходы информации», — заметила адвокат.

Судья была неумолима и в удовлетворении ходатайства о принятии сообщения о преступлении отказала.

Защита Поплавского заявила еще одно ходатайство, теперь об отстранении от участия в деле ненадлежащего пострадавшего — управления делами президента РФ в лице ее представителя, а именно ведущего советника отдела договорной и судебной работы правового отдела Константина Меркулова. Ведь к деньгам на строительство океанариума, согласно документам, управделами президента не имело никакого отношения. Средства поступали из благотворительного фонда «Константиновский», являющегося отдельным юридическим лицом. Если кто и должен был пострадать, так это фонд. Но в деле имеются материалы, что «Константиновский» к Поплавскому претензий не имеет — деньги со счетов не пропадали. К слову, подобные бумаги есть и от управделами президента РФ.

«К участию в судебном разбирательстве привлечено в качестве потерпевшего юридическое лицо, которое откровенно злоупотребляет своими правами, а представитель Меркулов тем самым пытается противоправно, путем обмана завладеть денежными средствами, право собственности на которые у него отсутствует», — подчеркнул адвокат Андрея Поплавского.