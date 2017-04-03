Клещи в Приморье начали сезон охоты

Владивосток, 3 апреля, PrimaMedia.

Активность клещей отмечается в Приморском крае. Жители региона уже сняли с себя первых семь кровососущих. Специалисты связывают раннее пробуждение опасных насекомых с теплой погодой, которая установилась в крае, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

Как сообщил на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова главный санитарный врач Приморья Дмитрий Маслов, на территории края на минувшей неделе зарегистрировано семь случаев обращений с присасыванием клещей.

«Активность клещей отмечена на пяти административных территориях края — во Владивостоке, Уссурийске, Партизанске, а также Пограничном и Кавалеровском районах», — сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Он также отметил, что три из семи обращений — из-за присасывания клещей к детям.

«Сданы на экспресс-исследование два клеща, снятых с жителей Владивостока, присасывание клещей произошло в Уссурийске и Большом Камне. Возбудители клещевых инфекций в исследованных клещах не обнаружены. С профилактической целью житель Кавалеровского района получил противоклещевой иммуноглобулин», — сообщил Дмитрий Маслов.

Он подчеркнул, что за аналогичный период 2016 года случаи присасывания клещей не регистрировались.

В департаменте здравоохранения напоминают, что защита от клещей необходима почти всем, ведь большая часть территории Приморья расположена в природном очаге клещевого вирусного энцефалита. Кроме того, клещи переселяются и на городские улицы.

«В Приморском краевом центре вакцинопрофилактики с конца февраля началась вакцинация против клещевого энцефалита. Сейчас в наличии платная вакцина отечественного производства стоимостью 900 рублей. Первая партия бесплатной вакцины для детей передана в районы края. Вторая партия вакцин от клеща, предназначенная для льготной категории граждан, появится во второй половине апреля», — рассказала руководитель краевого центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

Сегодня обезопасить себя может каждый. Для этого необходимо обратиться в Центр вакцинопрофилактики (улица Черемуховая, 11 — здание Приморского краевого диагностического центра). Вакцинация детей проводится по понедельникам и четвергам с 10.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.30. Прививочная кампания для взрослых проходит по вторникам и средам с 13.00 до 15.00.

Специалисты напоминают, что вакцинирование проходит в несколько этапов и, чтобы к лету успел выработаться иммунитет, необходимо первую прививку сделать уже сейчас.