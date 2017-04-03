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11:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области родился Валерьян

В региональном ЗАГСе опубликовали редкие имена детей, родившихся в марте.

Валерьян, Архип, Викентий, Лукерья. Южноуральские новоиспеченные родители не перестают удивлять редкими именами, которыми они нарекают своих малышей. В ЗАГСе Челябинской области опубликовали редкие имена детей, родившихся в марте, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Среди новорожденных с редкими именами в марте зарегистрированы Стефан, Трофим, Валерьян, Демьян, Ермак, Викентий, Яков, Архип, Макарий, Маркус. Девочкам достались экзотичные имена Мелания, Доминика, Белла, Даная, Афина, Оливия, Мелисса, Любава, Эва, Лукерья.

Популярные имена почти не меняются на протяжении нескольких лет. Чаще всего на Южном Урале в первый месяц весны мальчиков называли Артёмом, Максимом, Михаилом, Иваном, Дмитрием, Матвеем, Кириллом, Александром, Ильей, Егором. Родившиеся девочки чаще выписывались под именами София, Мария, Анна, Виктория, Дарья, Алиса, Варвара, Анастасия, Полина, Елизавета.

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