В Казани поэтапно закрывается для движения ул. Рыночная

По 8 апреля частично закрыта проезжая часть ул. Рыночная на участке от дома № 2 В по пер. Заботина до дома № 31 по ул. Рыночная. Схема организации движения представлена здесь.

С 9 по 17 апреля будет частично закрыта проезжая часть ул. Рыночная от дома № 31 по ул. Рыночная до ул. Шадрина. С 22.00 14 апреля до 6.00 17 апреля будет закрыта проезжая часть на пересечении улиц Рыночная и Шадрина.

Закрытия связаны с проведением работ по прокладке водопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.