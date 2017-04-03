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13:05 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани поэтапно закрывается для движения ул. Рыночная

(Город Казань KZN.RU, 3 апреля). В Казани поэтапно закрывается для движения транспорта ул. Рыночная.

По 8 апреля частично закрыта проезжая часть ул. Рыночная на участке от дома № 2 В по пер. Заботина до дома № 31 по ул. Рыночная. Схема организации движения представлена здесь.

С 9 по 17 апреля будет частично закрыта проезжая часть ул. Рыночная от дома № 31 по ул. Рыночная до ул. Шадрина. С 22.00 14 апреля до 6.00 17 апреля будет закрыта проезжая часть на пересечении улиц Рыночная и Шадрина.

Закрытия связаны с проведением работ по прокладке водопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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