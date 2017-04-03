В Краснодаре изменена схема движения маршрута № 170А

В части организации движения автобусов в поселке Индустриальном в прямом и обратном направлениях по следующему пути следования: Степная, Дорожная, Светлая, Восточная, Железнодорожная, Путеводная, Ивовая, Учительская, Дорожный, Дорожная и далее по утвержденному маршруту, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.