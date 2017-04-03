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11:24 (мск), источник: Publika.md

В Одессе умер актер из «Маски-шоу» и «Ликвидации» Сергей Олех

В Одессе скончался актер и телеведущий Сергей Олех. Он умер в 51 год после продолжительной болезни, передает «Одесская жизнь». Олех родился 16 мая 1965 года.

Источник: Publika.md

В Одессе скончался актер и телеведущий Сергей Олех. Он умер в 51 год после продолжительной болезни, передает «Одесская жизнь».

Олех родился 16 мая 1965 года. Учился в Одесском инженерно-строительном институте, где был одним из основных актеров студенческой команды КВН. С 1986 года принимал активное участие в возрождении «Юморины».

Актер снимался в фильмах «Команда», «Не в деньгах счастье», «Лавка «Рубинчик и…», в сериалах «Ликвидация», «Анка с Молдаванки» и «Собачья гостиница».

Олех также принимал участие в передачах «Джентльмен-шоу», «Маски-шоу», «Голые и смешные», сообщает Газета.Ru.

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