«Сильно развита ночная жизнь»: военком о болезнях красноярских призывников
В 2016 году 72% красноярских призывников успешно прошли медицинскую комиссию, сообщил военный комиссар края Андрей Лысенко.
В 2016 году 72% красноярских призывников успешно прошли медицинскую комиссию, сообщил военный комиссар края Андрей Лысенко.
В 2016 году 72% красноярских призывников успешно прошли медицинскую комиссию, сообщил военный комиссар края Андрей Лысенко. В последние годы показатель годности к службе понемногу растет, однако некоторые аспекты военных беспокоят.
На первом месте среди причин негодности молодых красноярцев
«У нас очень сильно развита ночная жизнь. Днем учимся, вечером
Кроме того, формированию нездоровой психики способствует отсутствие общения между родителями и детьми, считает Лысенко.
На втором месте —
Третья самая распространенная причина негодности к воинской службе — проблемы со зрением. Здесь, по мнению военкома, виновато увлечение гаджетами и компьютерными играми.