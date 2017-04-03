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11:32 (мск), источник: Newslab.ru

«Сильно развита ночная жизнь»: военком о болезнях красноярских призывников

В 2016 году 72% красноярских призывников успешно прошли медицинскую комиссию, сообщил военный комиссар края Андрей Лысенко.

Источник: Reuters

В 2016 году 72% красноярских призывников успешно прошли медицинскую комиссию, сообщил военный комиссар края Андрей Лысенко. В последние годы показатель годности к службе понемногу растет, однако некоторые аспекты военных беспокоят.

На первом месте среди причин негодности молодых красноярцев по-прежнему остаются психиатрические заболевания. Причиной тому военком видит увлечение соцсетями:

«У нас очень сильно развита ночная жизнь. Днем учимся, вечером туда-сюда, а ночью компьютер, социальные сети, другая жизнь, обсуждение, общение».

Кроме того, формированию нездоровой психики способствует отсутствие общения между родителями и детьми, считает Лысенко.

На втором месте — сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония. «Лечится все это очень просто: человека просто надо брать и гонять, — заявил военком. — Особенно молодого парня, который только растет, чтобы у него сердце успевало за плечами».

Третья самая распространенная причина негодности к воинской службе — проблемы со зрением. Здесь, по мнению военкома, виновато увлечение гаджетами и компьютерными играми.

Комментарии
1
Понятно
Да, увлечение планшетами и смартфонами. зашкаливает, ребенок, еще говорить не научился, а глупые мамашы им смартфоны подсовывают, чтоб ребенок к 20 годам ослеп и психику расстроил
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