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11:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Приобретение билетов в авиакассах стало для Хабаровчан настоящей проблемой

Огромная очередь появилась в кассах хабаровского аэропорта.

Хабаровск, 3 апреля, AmurMedia.

Неоправданный ажиотаж, связанный с появлением в продаже авиабилетов по субсидированным тарифам, стал причиной огромных очередей в хабаровских авиакассах. В здании аэровокзала очередь держалась с 31 марта по 2 апреля, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В прошедшие выходные наблюдалось столпотворение граждан, желающих успеть приобрести авиабилеты в кассах аэропорта по субсидируемым тарифам.

Как сообщается на официальном сайте Аэрофлота, воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Льготные билеты можно приобрести на рейсы с Дальнего Востока в Москву и обратно, а также между городами Дальнего Востока. Перелет, по которым необходимо осуществить с 1 апреля по 31 октября 2017 года.

Причиной возникновения очередей, возможно, стал тот факт, что приобрести билет по субсидированным тарифам на самолет через специализированные сайты возможности нет. Гражданам, попадающим под льготные условия, необходимо напрямую обращаться в офисы авиакомпаний. В настоящее время больших очередей в авиакассах города не зафиксировано. Но в ближайшие выходные ситуация может резко ухудшиться.

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