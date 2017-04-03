Приобретение билетов в авиакассах стало для Хабаровчан настоящей проблемой
Огромная очередь появилась в кассах хабаровского аэропорта.
Огромная очередь появилась в кассах хабаровского аэропорта.
Хабаровск, 3 апреля, AmurMedia.
Неоправданный ажиотаж, связанный с появлением в продаже авиабилетов по субсидированным тарифам, стал причиной огромных очередей в хабаровских авиакассах. В здании аэровокзала очередь держалась с 31 марта по 2 апреля, сообщает корр. ИА AmurMedia.
В прошедшие выходные наблюдалось столпотворение граждан, желающих успеть приобрести авиабилеты в кассах аэропорта по субсидируемым тарифам.
Как сообщается на официальном сайте Аэрофлота, воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или
Причиной возникновения очередей, возможно, стал тот факт, что приобрести билет по субсидированным тарифам на самолет через специализированные сайты возможности нет. Гражданам, попадающим под льготные условия, необходимо напрямую обращаться в офисы авиакомпаний. В настоящее время больших очередей в авиакассах города не зафиксировано. Но в ближайшие выходные ситуация может резко ухудшиться.