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11:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Иностранцы-нарушители выдворены из Приморья

Сотрудники отдела МВД России по Ханкайскому району подвели итоги операции «Капкан», призванной выявить в Приморье нелегалов-иностранцев, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«В ее проведении были задействованы оперуполномоченные уголовного розыска, сотрудники отделения по вопросам миграции, привлечены добровольные народные дружины. Было выявлено два преступления, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивной регистрацией иностранцев. В отношении подозреваемых возбуждены два уголовных дела», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники миграционного отделения выявили 10 административных правонарушений. По данным фактам составлены протоколы. Из них семь составлены за нарушение режима пребывания иностранцев в России, один — по факту незаконной трудовой деятельности и еще два — за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности иностранцев.

«Восемь иностранцев привлечены к административной ответственности с выдворением за пределы России», — говорится в сообщении.

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