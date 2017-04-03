Иностранцы-нарушители выдворены из Приморья

«В ее проведении были задействованы оперуполномоченные уголовного розыска, сотрудники отделения по вопросам миграции, привлечены добровольные народные дружины. Было выявлено два преступления, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивной регистрацией иностранцев. В отношении подозреваемых возбуждены два уголовных дела», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники миграционного отделения выявили 10 административных правонарушений. По данным фактам составлены протоколы. Из них семь составлены за нарушение режима пребывания иностранцев в России, один — по факту незаконной трудовой деятельности и еще два — за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности иностранцев.

«Восемь иностранцев привлечены к административной ответственности с выдворением за пределы России», — говорится в сообщении.