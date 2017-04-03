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11:27 (мск), источник: Om1.ru

На автовокзале Омска навсегда закрыли один из входов

Добираться до единственного входа пассажиры будут на специальном автобусе.

Источник: РИА "Новости"

АО «Омскоблавтотранс» объявило: в связи с требованиями безопасности будет закрыт проход к Омскому автовокзалу со стороны улицы Степанца.

«Омскоблавтотранс» обещает, что для удобства пассажиров станет бесплатно подвозить их на автобусе к центральному входу, расположенному со стороны проспекта Комарова. Автобус будет курсировать каждые пять минут в период с 10:00 до 18:00 от остановки «Улица Лукашевича».

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