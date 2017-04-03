Некоторые районы Ростова останутся без света в течение рабочей недели

Сегодня, 3 апреля, света не будет в домах по ул. Абаканская, 22, 24, 24/1 и ул. 26 июня 20Б.

Завтра, 4 апреля, — по ул. 20-я Линия, 45−65, ул. 22-я Линия, 44−66, 45−77, ул. 24-я Линия, 26−52, 95/27, ул. Лекальная, 9−29, 2−8 и ул. Ченцова, 85−91.

В среду, 5 апреля, — с 09:00 до 17:00 — ул. Каширская, 4/1 и ул. 2-я Краснодарская, 145, 145 А, 145 Д, 147/4, 145/6.

В четверг, 6 апреля, электричество отключат по ул. Краеведческая, 64−126 и ул. Кржижановского, 373−413.

В пятницу, 7 апреля, с 9 утра до 4 часов вечера света не будет в домах по пер. Норильский, 15−17, 36−42, ул. Детская, 1−79, 2−72 и пер. Рационализаторский, 35−53, 28−40.