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11:32 (мск), источник: РИА Крым

С разрушенного оползнем участка трассы Севастополь-Симферополь сняли весь асфальт

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости (Крым). Дорожные работники демонтировали и вывезли с разрушенного оползнем участка трассы Севастополь-Симферополь весь асфальт и приступили к вывозу грунта.

Об этом журналистам рассказал директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

«Демонтировано и вывезено асфальтобетона на 100%. Для геологических изысканий из запланированных 23 скважин пробурено 18. Грунта вывезено 21% от необходимого», — уточнил он.

По словам чиновника, в четверг, 6 апреля, состоится заседание научно-технического совета, где будут обсуждаться варианты укрепления оползневого участка для предотвращения подобный инцидентов в будущем.

«Планы по восстановлению движения на участке к 1 мая остаются в силе», — подчеркнул Титов.

В работах принимает участие 15 единиц техники.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), Правительство Севастополя признало разрушение оползнем участка трассы чрезвычайной ситуаций природного характера. На ремонт этой части дороги руководство города приняло решение выделить 70 млн рублей. Движение транспорта организовано вокруг села Поворотного и через село Фруктовое и Северную сторону города.

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