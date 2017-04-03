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11:29 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму состоится более 500 сельхозярмарок в апреле

На территории Крыма в апреле запланировано проведение 550 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки — Латышева.

Свыше 500 сельскохозяйственных ярмарок состоится на территории Крыма в текущем месяце, заявила пресс-служба министерства промышленной политики Республики Крым.

«В апреле запланировано проведение 550 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки», — уточнила замминистр Яна Латышева.

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