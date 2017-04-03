В Крыму состоится более 500 сельхозярмарок в апреле
На территории Крыма в апреле запланировано проведение 550 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки — Латышева.
На территории Крыма в апреле запланировано проведение 550 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки — Латышева.
Свыше 500 сельскохозяйственных ярмарок состоится на территории Крыма в текущем месяце, заявила
«В апреле запланировано проведение 550 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки», — уточнила замминистр Яна Латышева.