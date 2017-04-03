В Калининграде без света остались поликлиника, две школы и детсад

Из-за ремонтных работ электроснабжения до 13:00 не будет в домах по адресам: ул. Войнич, 3−15, ул. Леонова, 40−56, ул. Яналова, 14−16а, 18−20а, ул. Алябьева, 36. До 18:00 без света останутся дома по ул. Зеленая, 19, 22 (поликлиника № 6), 23, 23а, 45 (школа № 30), 70, ул. Бахчисарайская, 20−22, ул. Горького, 199−201, 199а, ул. Алябьева, 29−33, 36, Советский проспект, 73−79, ул. Чекистов, 1−15а, ул. Курганская, 3, ул. Войнич, 1 (школа № 10), 2 (детсад № 119).

До устранения неисправностей отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (47 квартир), ул. К. Маркса, 120, 122, 124, 126 (26 квартир), ул. Дарвина, 9−13 (18 квартир), ул. Черниговской, 44 (3 квартиры).