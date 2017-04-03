Синоптики обещают весну к среде

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 апреля в Северной столице облачно, мокрый снег чередуется с дождем, и температура не поднимется выше +4 градусов, а ночью все ещё сохраняется минус.

Но уже 4 апреля, во вторник, днем потеплеет до +7…+9 градусов. В среду синоптики прогнозируют +11, к вечеру пойдет небольшой дождь.