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13:12 (мск), источник: Фонтанка

Синоптики обещают весну к среде

Первая неделя апреля в Петербурге началась пасмурно и прохладно, но уже в среду, 5 апреля, воздух прогреется до +11 градусов, обещают синоптики.

Источник: РИА "Новости"

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 апреля в Северной столице облачно, мокрый снег чередуется с дождем, и температура не поднимется выше +4 градусов, а ночью все ещё сохраняется минус.

Но уже 4 апреля, во вторник, днем потеплеет до +7…+9 градусов. В среду синоптики прогнозируют +11, к вечеру пойдет небольшой дождь.

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