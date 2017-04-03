В омских автобусах можно будет рассчитаться банковскими картами

Оптимизация маршрутной сети.

С начала года департамент транспорта убрал с омских дорог 28 дублирующих маршрутов, по которым осуществляли регулярные перевозки 500 транспортных средств преимущественно малого класса, в том числе автобусы пассажировместимостью до 15 мест. Специально для жителей микрорайонов, в которых произошло сокращение транспорта, были изменены схемы 15 маршрутов и увеличено количество автобусов.

Алексей Мартыненко, руководитель профильного департамента мэрии:

— Отмена более длинных маршрутов ни в коей мере не направлена на то, чтобы люди начали тратить больше денег на проезд. Прежде всего, мы хотели исключить дублирование. Согласно проведённым исследованиям, в Омске количество транспортных средств, обслуживающих пассажиров, в 1,5−2 раза выше, чем в других регионах. Стандартами предусмотрена одна пересадка в городе с населением до 500 тысяч человек и две пересадки, если в нём проживает более 500 тысяч человек. На сегодняшний день мы стремимся к тому, чтобы омичи всё же делали одну пересадку. Это та задача, которую мы ставим перед разработчиками маршрутной сети.

Маршрутную сеть подготовят к октябрю.

Новая схема маршрутов городского пассажирского транспорта будет создаваться с учётом мнения омичей. Это одно из главных условий, поставленных городским департаментом транспорта перед специалистами Санкт-Петербургского государственного университета. Напомним, что по результатам конкурса именно это учреждение получило право формирования карты омских пассажирских перевозок. В течение полугода научные сотрудники университета будут проводить исследования пассажиропотока, трафика магистралей, оценят транспортную доступность отдельных микрорайонов.

Алексей Мартыненко, руководитель профильного департамента мэрии:

— После выбора оптимальной модели маршрутной сети и утверждения нового реестра будет проведён открытый конкурс и заключены муниципальные контракты на право осуществления регулярных перевозок по новым маршрутам. Предпринимаемые меры позволят повысить эффективность и качество регулярных пассажирских перевозок. Рационализация структуры подвижного состава по вместимости будет способствовать снижению себестоимости перевозки пассажиров, что, в свою очередь, приведёт к уменьшению потребности бюджетного финансирования пассажирских предприятий, работающих на маршрутах с регулируемым тарифом.

Мэрия контролирует всех перевозчиков.

С целью выявления и сокращения количества нелегальных перевозчиков, работающих на маршрутах, департамент транспорта совместно с региональным Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий, представителями ГИБДД, УФНС, УГАДН ежедневно, даже в выходные и праздничные дни, проводит рейды. С начала 2017 года сотрудниками ГИБДД составлено 176 протоколов об административных правонарушениях, УГАДН — 123 протокола, в том числе 96 протоколов по административным правонарушениям, где сумма штрафа доходит до 300 тысяч рублей.

Алексей Мартыненко, руководитель профильного департамента мэрии:

— Две недели назад мы проводили рейд по выявлению несанкционированных стоянок подвижного состава. Всего за два часа нам удалось обнаружить 65 таких нарушений. То есть перевозчики, после того, как машина простояла на улице, сразу выезжают на линию и тем самым создают некую опасность для пассажиров. Они не проходят ни профосмотр, ни техническое освидетельствование контролёром подвижного состава. Недавно мы провели очередной рейд, в ходе которого было зафиксировано уже 45 подобных случаев. Если данную ситуацию держать на постоянном контроле, то результат будет положительный.

У электронных проездных появятся новые функции.

По словам директора департамента, в 2017 году стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте останется прежней — 22 рубля. Он также отметил, что мэр Вячеслав Двораковский поручил ведомству работать над упрощением системы оплаты проезда:

— В этом направлении готовится сразу несколько новшеств. Так, в апреле текущего года пассажиры смогут пополнять баланс электронного проездного билета с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн». В июне, в связи с внедрением повременного проездного, появится возможность оплаты второй поездки, совершённой в установленный промежуток времени, со значительной скидкой. В августе планируется запуск системы безналичной оплаты проезда бесконтактным способом с использованием различных банковских карт. И в декабре мы предоставим нашим пассажирам возможность расплачиваться картой национальной платежной системы «МИР».

Все эти мероприятия как раз и направлены на то, чтобы повысить качество обслуживания и сделать оплату проезда более удобной для пассажиров. При этом Алексей Мартыненко отметил, что оценить эффективность всех этих нововведений ведомство сможет только к концу года.

Также он сообщил о наметившейся положительной тенденции. Электронными проездными билетами стали активно пользоваться пенсионеры и студенты:

Алексей Мартыненко, руководитель профильного департамента мэрии:

— По второй категории мы отметили очень хороший показатель, учитывая, что это более продвинутое население нашего города. Приятно, что молодые люди начинают понимать экономический эффект от пользования проездными — а он действительно очевиден.

Транспортный парк будет обновляться.

Продолжаются мероприятия по обеспечению стабильной работы муниципальных пассажирских предприятий. Так, например, в прошлом году МУП «Электрический транспорт» провело капитально-восстановительный ремонт с применением энергосберегающих технологий 12 трамваев и 9 троллейбусов. С 20 марта по городу курсируют пять трамваев, переданных департаменту из Москвы на безвозмездной основе. В 2017 году работы по обновлению городского пассажирского транспортного парка будут продолжены. Планируется отремонтировать два троллейбуса и два трамвая. Кроме того, департамент намерен приобрести на условиях лизинга 30 автобусов типа «ПАЗ».

Алексей Мартыненко, руководитель профильного департамента мэрии:

— Это городские автобусы, которые позволят улучшить регулярность на маршрутах движения и тем самым привлечь пассажиров на муниципальный транспорт и увеличить доходы ПАТП. Благодаря появлению нового подвижного состава мы сможем принять на работу порядка 50 водителей и столько же кондукторов.

Цифра:

В результате мероприятий по отмене маршрутов и расторжению договоров с перевозчиками, проведённых администрацией Омска, в настоящее время в реестр включено 176 маршрутов с общим количеством 2847 транспортных средств различных классов.

На заметку:

Список нелегальных транспортных средств и список перевозчиков, работающих на отменённых маршрутах, размещён в сети интернет в открытом доступе.