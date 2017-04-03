Медики обеспокоились здоровьем ребенка «с тремя родителями»

Предполагается, что технология использования ДНК трех людей должна позволить женщинам с генетическими заболеваниями родить здоровых детей. В проведенной операции ядро яйцеклетки пациентки с синдромом Лея заменили на взятое у здоровой женщины. Из оплодотворенной модифицированной яйцеклетки развился зародыш. Ребенок родился в апреле 2016 года.

Однако самый важный вопрос, будут ли у этой терапии негативные последствия для здоровья ребенка, исследование не ответило. Процент митохондриальной ДНК, оставшейся от матери, варьируется от 2% до 9% в различных тканях ребенка. Однако более детальное обследование невозможно, так как родители отказались от последующих анализов, если это не вызваны медицинскими проблемами.

По мнению исследователей, польза от проведенного лечения ограничена тем, что врачи не могут отследить состояние здоровья мальчика по мере его взросления. «Ажиотаж вокруг такого способа лечения и само утверждение о том, что это является способом лечения, проходит в то время как мы очень мало знаем о его последствиях», — рассказал специалист по работе со стволовыми клетками Дейтрих Эгли.