«Мосэкомониторинг» сообщил о стабилизации уровня сероводорода в воздухе

В некоторых районах Москвы были зафиксированы кратковременные превышения нормативов по оксиду азота, сероводороду и оксиду углерода, говорится в сообщении. По данным «Мосэкомониторинга», к 09:00 экологическая ситуация в городе стабилизировалась. Отмечается улучшение условий рассеивания выбросов, превышений максимально разовых нормативов станциями мониторинга не фиксируется.

Роспотребнадзор проверит воздух в Москве после сообщений о запахе сероводорода

Ранее сообщалось, что метеоусловия, способствующие накоплению выбросов в атмосфере, привели к повышению уровня загрязнения воздуха в городе в ночные и утренние часы. Так, предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) сероводорода в районе Капотня в 07:00 была превышена в 2,59 раза, в районе Люблино — в 1,68 раза. В районе Выхино-Жулебино утром отмечено 2,0 ПДК м.р. сероводорода.

О сильном запахе сероводорода в нескольких районах Москвы в понедельник утром сообщали корреспонденты «Интерфакса». В частности, речь шла о районах Кузьминки, Текстильщики, Печатники, Люблино, Марьино, кроме того запах ощущался на северо-востоке в районе ВДНХ.

«Мосэкомониторинг» сообщал, что в ночь на понедельник автоматические станции фиксировали незначительное превышение уровня загрязняющих веществ в атмосфере на территории нескольких районов Москвы.

По данным ведомства, ночью в Люблино была превышена предельно допустимая концентрация (ПДК м.р) оксида углерода — в 1,1 раза и оксида азота — в 1,15 раза.

Уровень оксида азота в районе Выхино-Жулебино ночью составил 1,22 ПДК м.р., в районе Орехово-Борисово Южное — 1,19 ПДК м.р., в районе Царицыно — 1,13 ПДК м.р.

Кроме того, в районе Новокосино зафиксирована 1,5 ПДК м.р сероводорода.