«Мосэкомониторинг» сообщил о стабилизации уровня сероводорода в воздухе
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Ситуация с превышением допустимого уровня содержания сероводорода в воздухе на
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Ситуация с превышением допустимого уровня содержания сероводорода в воздухе на
В некоторых районах Москвы были зафиксированы кратковременные превышения нормативов по оксиду азота, сероводороду и оксиду углерода, говорится в сообщении.
По данным «Мосэкомониторинга», к 09:00 экологическая ситуация в городе стабилизировалась. Отмечается улучшение условий рассеивания выбросов, превышений максимально разовых нормативов станциями мониторинга не фиксируется.
Ранее сообщалось, что метеоусловия, способствующие накоплению выбросов в атмосфере, привели к повышению уровня загрязнения воздуха в городе в ночные и утренние часы. Так, предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) сероводорода в районе Капотня в 07:00 была превышена в 2,59 раза, в районе Люблино — в 1,68 раза. В районе
О сильном запахе сероводорода в нескольких районах Москвы в понедельник утром сообщали корреспонденты «Интерфакса». В частности, речь шла о районах Кузьминки, Текстильщики, Печатники, Люблино, Марьино, кроме того запах ощущался на
«Мосэкомониторинг» сообщал, что в ночь на понедельник автоматические станции фиксировали незначительное превышение уровня загрязняющих веществ в атмосфере на территории нескольких районов Москвы.
По данным ведомства, ночью в Люблино была превышена предельно допустимая концентрация (ПДК м.р) оксида углерода — в 1,1 раза и оксида азота — в 1,15 раза.
Уровень оксида азота в районе
Кроме того, в районе Новокосино зафиксирована 1,5 ПДК м.р сероводорода.
Управление Роспотребнадзора по Москве отбирает пробы воздуха для исследования из-за запаха сероводорода в отдельных районах города.