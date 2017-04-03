Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
Экс-советник Трампа признался в получении денег от компаний РФ
Пять звезд, которые были изгоями в школе
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
На Украине скончался известный российский юморист
В США "остроумно подшутили" над Лавровым - СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
10Европейские деревья года
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13Теракт в центре Лондона
12:59 (мск), источник: Интерфакс

«Мосэкомониторинг» сообщил о стабилизации уровня сероводорода в воздухе

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Ситуация с превышением допустимого уровня содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке столицы стабилизировалась утром в понедельник, сообщает «Мосэкомониторинг».

Источник: Reuters

В некоторых районах Москвы были зафиксированы кратковременные превышения нормативов по оксиду азота, сероводороду и оксиду углерода, говорится в сообщении.

По данным «Мосэкомониторинга», к 09:00 экологическая ситуация в городе стабилизировалась. Отмечается улучшение условий рассеивания выбросов, превышений максимально разовых нормативов станциями мониторинга не фиксируется.

Читайте также
Роспотребнадзор проверит воздух в Москве после сообщений о запахе сероводорода

Ранее сообщалось, что метеоусловия, способствующие накоплению выбросов в атмосфере, привели к повышению уровня загрязнения воздуха в городе в ночные и утренние часы. Так, предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) сероводорода в районе Капотня в 07:00 была превышена в 2,59 раза, в районе Люблино — в 1,68 раза. В районе Выхино-Жулебино утром отмечено 2,0 ПДК м.р. сероводорода.

О сильном запахе сероводорода в нескольких районах Москвы в понедельник утром сообщали корреспонденты «Интерфакса». В частности, речь шла о районах Кузьминки, Текстильщики, Печатники, Люблино, Марьино, кроме того запах ощущался на северо-востоке в районе ВДНХ.

«Мосэкомониторинг» сообщал, что в ночь на понедельник автоматические станции фиксировали незначительное превышение уровня загрязняющих веществ в атмосфере на территории нескольких районов Москвы.

По данным ведомства, ночью в Люблино была превышена предельно допустимая концентрация (ПДК м.р) оксида углерода — в 1,1 раза и оксида азота — в 1,15 раза.

Уровень оксида азота в районе Выхино-Жулебино ночью составил 1,22 ПДК м.р., в районе Орехово-Борисово Южное — 1,19 ПДК м.р., в районе Царицыно — 1,13 ПДК м.р.

Кроме того, в районе Новокосино зафиксирована 1,5 ПДК м.р сероводорода.

Управление Роспотребнадзора по Москве отбирает пробы воздуха для исследования из-за запаха сероводорода в отдельных районах города.
Пресс-служба московского управления Роспотребнадзора
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Юмористке Елене Воробей отказали во въезде на Украину
Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
Юмористке Елене Воробей отказали во въезде на Украину
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина
Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева назвала самые нужные государству специальности
Сбербанк начнет тестирование мобильного оператора
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Викторина для водителей: проверь свое чувство юмора Вам нужно понять, существовали ли эти машины или технологии в реальности
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь