Подземные «капсульные» помойки могут появиться в Хабаровске

Хабаровск, 3 апреля, AmurMedia.

«Капсульные» помойки могут заменить в Хабаровске классические контейнеры для мусора. Установка нового оборудования обойдется в 150 тысяч рублей, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Вопросы благоустройства дворовых территорий обсудили в минувшую пятницу в хабаровской мэрии участники городского общественного совета по ЖКХ — собственники помещений многоквартирных домов, управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. Речь на встрече шла о городской и федеральной программах грантовой поддержки, в рамках которых горожане смогут сделать свои дворы комфортнее: обустроить детские игровые и спортивные площадки, разбить газоны и др. Однако предметом самого бурного обсуждения собравшимися стала возможность ликвидировать за счет субсидий на придомовых территориях традиционные контейнерные площадки для сбора мусора и заменить их современными «капсульными» помойками или так называемыми «заглубленными мусороприемниками капсульного типа».

Судя по накалу страстей на заседании, горожане уже оценили их многочисленные преимущества, недаром в Хабаровске появилось уже более двух десятков таких подземных мусоросборников. Они компактны, гигиеничны, экологичны, экономичны. Устроен контейнер «заглубленного типа» довольно просто. Он состоит из капсулы, герметичной крышки, крепежной рамы для мусорного мешка и, собственно, самого мешка. В крышке имеется большой люк, через который пользователи сбрасывают мусор. На 2/3 объема контейнер зарыт в землю. Под крышкой, внутри капсулы, установлен мешок из прочного пластика для сбора отходов. Срок службы мешка — 1 год, а время эксплуатации капсулы и крышки, изготовленных из пенополистерола высокого давления, практически неограничен. Средние общие габариты контейнера наиболее популярной в России модели — 1 метр 30 сантиметров в диаметре и 1,5 метра в глубину. Вместительность мусоросборника — 5 кубометров, благодаря чему одна капсула заменяет 6 обычных мусорных контейнеров. Из-под герметичной крышки капсулы не разлетается мусор, не исходит зловония. Благодаря медленной наполняемости и гигиеничности сокращается кратность вывоза отходов, а, следовательно, возникает значительная экономия на топливе и амортизации техники. Стоит отметить, что идея подземных помоек и ее техническое решение пришли к нам из Финляндии, а на вооружение хабаровчанами взят опыт Санкт-Петербурга, где мусорные «капсулы» уже отлично зарекомендовали себя.

Средняя стоимость установки во дворе дома заглубленного мусоросборника с площадкой под него — от 150 тысяч рублей. Конечно, если собственники жилья решат добавить к площадке капсульного мусоросборника ограждение и оборудовать дополнительное место для сбора крупногабаритного мусора, стоимость будет выше. Впрочем, главное — то, что горожане, занимающие активную жизненную позицию и стремящиеся сделать свои дворы уютными, могут осуществить свое желание, поучаствовав в традиционном конкурсе по предоставлению собственникам жилых помещений многоквартирных домов муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий. Прием конкурсных документов стартовал 10 марта. Самые бойкие представители ТСЖ и ЖСК уже представили на рассмотрение конкурсной комиссии 44 заявки.