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12:00 (мск), источник: РИА Крым

После рейда активистов ОНФ в Симферополе проводят ремонт дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости (Крым). В Симферополе после рейда активистов крымского отделения Общероссийского народного фронта начался ремонт участков дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба крымского штаба ОНФ.

В рамках проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» «фронтовики» с привлечением горожан и автолюбителей проверили состояние автомобильных дорог в крымской столице. После этого они внесли проблемные участки на карту и направили обращения в городскую администрацию по вопросу проведения ремонтных работ.

«В ходе мониторинга активисты ОНФ провели осмотр и осуществили фиксацию нарушений целостности покрытия автомобильных дорог, тротуаров, наличия дорожных знаков и иных элементов дорожной сети в Симферополе. Общественники проверили участки дорог по улицам Киевской, Данилова, Генерала Васильева, Элеваторной, Эскадронной, Авиационной, Жигалиной, Бородина, Тамбовской, Аэрофлотской, Объездной, Ким и Козлова. На всех проверенных участках активисты ОНФ обнаружили ямы, трещины, частичное отсутствие асфальтового покрытия и иные выявленные недостатки состояния автомобильных дорог. О всех выявленных нарушениях общественники сообщили в администрацию города Симферополя и управление МДВ ГИБДД по Республике Крым, а также внесли их на интерактивный ресурс — «Карту убитых дорог», — рассказали в пресс-службе.

Ремонт дорог в Симферополе

К настоящему времени часть нарушений устранена: в полном объеме ремонтные работы проведены на новом дорожном участке по улице Ким, частично — на участках возле переулка Персиковый, а также в районе Центрального рынка. На дороге по улице Козлова общественники обратили внимание на люк, который был открыт и тем самым представлял серьезную угрозу для участников дорожного движения. После проведенного рейда его закрыли.

«Сегодня проект “Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог” в Крыму стал одним из инструментов гражданского контроля за состоянием дорог для жителей полуострова. Мы видим, что крымчане из разных городов активно присоединяются. Власти должны слышать и учитывать мнение крымчан при определении участков по ремонту дорог. Активисты ОНФ будут держать на контроле состояние дорог, на которых сегодня уже прошли ремонтные работы, а также добиваться конкретных сроков устранения направленных в адрес органов власти фактов о нарушениях», — подчеркнул представитель ОНФ Михаил Дуда.

В пресс-службе заверили, что представители проекта будут продолжать проводить выезды по выявлению проблемных участков дорог в регионе и обращаться в муниципальные и региональные органы власти с целью устранения нарушений. «Общественники призывают крымчан активнее включаться в процесс выявления нарушений целостности дорожного полотна и наносить участки на карту убитых дорог», — отметили в ОНФ.

Ремонт дорог в Симферополе

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог. Главные задачи активистов проекта в Республике Крым — привлечение крымчан к выявлению проблемных участков дорог, их ремонт профильными ведомствами с учетом мнения граждан и с устранением дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

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