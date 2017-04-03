Муниципальные образования Волгоградской области готовятся к работам по благоустройству

Этот парк в селе Жутово Первое — центр притяжения местных жителей со всего Ковалевского поселения. В центральную усадьбу приезжают на праздники, в школу и просто погулять. И все же чистая и ухоженная территория давно устарела. Разбитая дорожка и покошенные временем лавочки — парк явно нуждается в обновлении.

Николай Фомин, житель Ковалевского сельского поселения: «Мы ждем преображения этого парка. Нам нужно сходить погулять, с детьми выйти на площадку, тем более погода сейчас этому благоприятствует».

И мечта жителей сбудется. Поселение получило сертификат на благоустройство на сумму 3 миллиона рублей. Вдохнуть новую жизнь в этот парк планируют уже в октябре. Здесь появятся новые тротуарные дорожки, освещение, скамейки, детский комплекс и многое другое.

В своем проекте специалисты постарались продумать все до мелочей. В этом парке находится местный ФАП. Перед ним появится большой навес. Так, мамы смогут спокойно оставить под ним коляски во время осадков. Крытую площадку построят и перед Домом культуры, который не всегда может вместить всех желающих — можно будет и праздники проводить более масштабно. Помимо объектов практичных запланировали красивые — для души. В этом парке создадут маленький уголок любви.

Сергей Калюкин, глава Ковалевского сельского поселения: «По краям будут стоять освещение, четыре фонаря, три садовых парковых дивана, и в центре будет стоять скульптура “Ромео и Джульетта”. Своими деньгами мы бы никогда не смогли этого сделать. У области есть такие программы, и Андрей Иванович толкает это все вперед, поэтому мы в этом участвуем».

Начиная с 2014 года, поступательно средства на благоустройство получали сначала районы города Волгограда, затем районные центры области. Теперь программа добралась и до малых муниципальных образований. Всего в Волгоградской области в этом году преобразятся 90 центральных усадеб поселений.