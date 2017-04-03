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12:12 (мск), источник: "Российская газета"

В Воронеже увековечат память погибшего в Сирии сержанта

Имя контрактника Антона Ерыгина нанесут на пилон памятника воинам-интернационалистам, сообщили в мэрии Воронежа. Произойдет это в канун Дня Победы.

— Решение об увековечении памяти Ерыгина принято комиссией по культурному наследию. Сейчас проводятся торги, определяется подрядчик. Работы будут завершены до 9 мая, — рассказали в администрации.

Напомним, 30-летний сержант войск связи Антон Ерыгин скончался от ран 7 мая 2016 года. Двумя днями ранее Ерыгин сопровождал машины российского миротворческого центра в Сирии. В провинции Хомс колонна попала под обстрел террористов. Один из снарядов попал в боковое окно броневика «Тигр», за которым сидел связист. Осколки бронестекла и металла попали сержанту в голову. Антона доставили в госпиталь, врачи два дня боролись за его жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми.

12 мая Антона Ерыгина похоронили с воинскими почестями на его малой родине, в селе Чертовицы под Воронежем. Посмертно солдат награжден орденом Мужества. В декабре в фойе воронежской школы, где учился сержант, появилась мемориальная доска.

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