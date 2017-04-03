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12:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске маршрутка № 90 меняет путь следования

Причина смены маршрута — забота мэрии об удобстве горожан.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске маршрутка № 90 меняет путь следования, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Новый маршрут начнет действовать с 4 апреля. Он будет включать в себя остановки на улицах: Татьяны Снежиной, Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, Никитина, Кошурникова, Бориса Богаткова до о. п. «Магазин «Золотая Нива» в прямом направлении. И в обратном по улицам: Бориса Богаткова, Есенина, Гусинобродскому шоссе, Волочаевской, Татьяны Снежиной до о. п. «Ул. Татьяны Снежиной».

«Это сделано в целях улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — добавили в муниципалитете.

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