В Волгограде установилась теплая погода

Волгоградцам можно забыть о снеге с дождем и порывистом ветре. В город пришла весна. В течение недели ожидаются небольшие осадки, но при этом столбик термометра будет упорно приближаться к отметке +15 градусов по Цельсию.

По данным Волгоградского ЦГМС, 3 апреля в городе тепло и солнечно, температура воздуха: +13…+15ºС. Завтра, 4 апреля, ночью и днем ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6−11м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха: ночью +3…+5ºС; днем +11…+13ºС.

В среду, 5 апреля, осадков не прогнозируется, температура воздуха будет держаться в пределах +1…-1ºС ночью и +9…+11ºС днем.