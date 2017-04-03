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13:26 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре состоится открытие мемориальной доски выдающемуся кардиохирургу В. П. Полякову

Мероприятие пройдет областном клиническом кардиологическом диспансере.

4 апреля, во вторник, в 13.00 в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере (ул. Аэродромная, 43) в честь 80-летия со дня рождения доктора медицинских наук, почетного академика Российской академии медико-технических наук, почетного гражданина города Самары, заслуженного врача РФ Виктора Петровича Полякова состоится открытие мемориальной доски.

В мероприятии примут участие сотрудники областного кардиодиспансера, коллеги и ученики Виктора Петровича.

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