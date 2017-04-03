В Самаре состоится открытие мемориальной доски выдающемуся кардиохирургу В. П. Полякову
Мероприятие пройдет областном клиническом кардиологическом диспансере.
Мероприятие пройдет областном клиническом кардиологическом диспансере.
4 апреля, во вторник, в 13.00 в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере (ул. Аэродромная, 43) в честь 80-летия со дня рождения доктора медицинских наук, почетного академика Российской академии
В мероприятии примут участие сотрудники областного кардиодиспансера, коллеги и ученики Виктора Петровича.