В Новокузнецке рабочего местного предприятия переехал трактор

На одном из предприятий Новокузнецка рабочий попал под трактор.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, происшествие случилось 2 августа 2016 года на территории предприятия, расположенного на Кондомском шоссе. 39-летний житель Осинников стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следствию удалось установить обстоятельства произошедшего. Во время движения тракторист не выбрал безопасную скорость движения, отвлекся и наехал на человека, который шел впереди. После этого тракторист одновременно нажал на педали тормоза и газа, в результате чего трактор переехал пострадавшего рабочего передним и задним левыми колесами. 40-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью в виде многочисленных переломов.