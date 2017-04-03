В Новокузнецке рабочего местного предприятия переехал трактор

На одном из предприятий Новокузнецка рабочий попал под трактор.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, происшествие случилось 2 августа 2016 года на территории предприятия, расположенного на Кондомском шоссе. 39-летний житель Осинников стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следствию удалось установить обстоятельства произошедшего. Во время движения тракторист не выбрал безопасную скорость движения, отвлекся и наехал на человека, который шел впереди. После этого тракторист одновременно нажал на педали тормоза и газа, в результате чего трактор переехал пострадавшего рабочего передним и задним левыми колесами. 40-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью в виде многочисленных переломов.
Суд признал тракториста виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 года 2 месяца. В этот период осужденному запрещается покидать жилище с 23:00 до 6:00, а также выезжать за пределы Осинниковского городского округа без согласия уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющей надзор за отбыванием осуждёнными наказания, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в указанных мероприятиях, изменять место жительства, работы без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, осужденный обязан выплатить потерпевшему 250 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.