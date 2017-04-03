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12:25 (мск), источник: Газета.Ру

Васильева назвала самые нужные государству специальности

Министр образования и науки России Ольга Васильева назвала самые необходимые государству специальности, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, самыми нужными для России специальностями являются инженерно-технические, естественно-научные, педагогические и медицинские.

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Она уточнила, что число бюджетных мест на эти специальности в вузах будет сохранено на 2017−2018 годы.

«В течение последних трех лет отмечается рост потребности в выпускниках естественно-научных, инженерно- технических, педагогических, медицинских направлений. В 2016 году на инженерное направление было дано 46,7% бюджетных мест, на педагогическое направление — 9,2%, на медицинское направление — 8,4%. На 2017−2018 год эти цифры практически остаются без изменения. Это специальности, которые требуются сейчас стране», — сказала Васильева сегодня на коллегии Минобрнауки.

По ее данным, в частности 80% выпускников медицинских специальностей находят себе работу.

Ранее россияне рассказали о выборе идеальной профессии для детей. Самыми привлекательными профессиями оказались медицинские, второе место занимает профессия военнослужащего, в первую пятерку также попали юриспруденция, педагогика и рабочие профессии.

Комментарии
7
Иван Петров
Полностью разделяю мнение Васильевой.
Ещё добавлю: военно-технические.
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Иван Петров
Первый приходит в себя после перебора с боярыней, второй по ходу в бане, он тут вчера налево-направо матом всех крыл после спайсика.
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Пушистый ангел
Россия - аграрно-производственная страна, может надо еще в этот список включить сельскохозяйственные направления отдельно? (или Васильева их относит к естественно-научным?)
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