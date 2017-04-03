Васильева назвала самые нужные государству специальности
Министр образования и науки России Ольга Васильева назвала самые необходимые государству специальности, передает ТАСС.
Министр образования и науки России Ольга Васильева назвала самые необходимые государству специальности, передает ТАСС.
По ее словам, самыми нужными для России специальностями являются
Она уточнила, что число бюджетных мест на эти специальности в вузах будет сохранено на 2017−2018 годы.
«В течение последних трех лет отмечается рост потребности в выпускниках
По ее данным, в частности 80% выпускников медицинских специальностей находят себе работу.
Ранее россияне рассказали о выборе идеальной профессии для детей. Самыми привлекательными профессиями оказались медицинские, второе место занимает профессия военнослужащего, в первую пятерку также попали юриспруденция, педагогика и рабочие профессии.
Ещё добавлю: военно-технические.