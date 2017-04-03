Уральские города разместятся на «Сказочной карте России»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля, ИА УралПолит.Ru. Свердловские муниципалитеты могут войти в межрегиональный проект «Сказочная карта России», посвященный героям русских сказок и былин.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля, ИА УралПолит.Ru. Свердловские муниципалитеты могут войти в межрегиональный проект «Сказочная карта России», посвященный героям русских сказок и былин.
Инициатива разместить на «Сказочной карте России» героев уральских сказок принадлежит Ирбиту, где с января 2017 года на базе музея народного быта стартовал
Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора,
По данным организаторов форума «Большой Урал», активнее всех планируют заявить о себе Екатеринбург Нижний Тагил, Ирбит, Арамиль,
«Мы рады отметить высокую активность наших муниципалитетов, которые примут участие как в деловой, так и в интерактивной части программы форума “Большой Урал”. В рамках биржи деловых контактов планируют представить свои туристические возможности более десятка муниципалитетов. Также наши территории познакомят туроператоров со своими проектами в рамках презентации регионов», — отмечает директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.
Напоминаем, проект «Сказочная карта России» стартовал в ноябре 2010 года. На сказочной карте России уже разместились Ростов (Царевна-Лягушка, Алеша Попович), Москва и Великий Устюг (Дед Мороз), Кострома (Снегурочка) и Тверская область (Кощей Бессмертный).