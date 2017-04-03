Уральские города разместятся на «Сказочной карте России»

Инициатива разместить на «Сказочной карте России» героев уральских сказок принадлежит Ирбиту, где с января 2017 года на базе музея народного быта стартовал культурно-исторический проект «Сказочное посольство».

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, 7—8 апреля в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО пройдет форум «Большой Урал». На площадке выставочного центра свердловские муниципалитеты планируют представить свои туристические проекты, среди них — хозяйка Медной горы из «Парка сказов» в Арамили, Верстовой столб из Ирбита, Золотой полоз из Березовского и ирбитский Царь-самовар.

По данным организаторов форума «Большой Урал», активнее всех планируют заявить о себе Екатеринбург Нижний Тагил, Ирбит, Арамиль, Каменск-Уральский, Верхотурье, Реж, Камышлов, Нижняя Салда, Красноуральск, Верхняя Пышма, Сысерть, Пышминский ГО и Березовский.

«Мы рады отметить высокую активность наших муниципалитетов, которые примут участие как в деловой, так и в интерактивной части программы форума “Большой Урал”. В рамках биржи деловых контактов планируют представить свои туристические возможности более десятка муниципалитетов. Также наши территории познакомят туроператоров со своими проектами в рамках презентации регионов», — отмечает директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Напоминаем, проект «Сказочная карта России» стартовал в ноябре 2010 года. На сказочной карте России уже разместились Ростов (Царевна-Лягушка, Алеша Попович), Москва и Великий Устюг (Дед Мороз), Кострома (Снегурочка) и Тверская область (Кощей Бессмертный).