Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
Экс-советник Трампа признался в получении денег от компаний РФ
Пять звезд, которые были изгоями в школе
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
На Украине скончался известный российский юморист
В США "остроумно подшутили" над Лавровым - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
10Европейские деревья года
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13Теракт в центре Лондона
13:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

18 000 юных екатеринбуржцев пристроили в лагеря

Через портал госуслуг.

Источник: УралИнформБюро

За 1- 2 апреля 2017 года екатеринбуржцы подали 18 000 заявок на получение путевок в детские лагеря через сайт госуслуг. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Ростелекома», пиковая нагрузка на портал пришлась на полночь 1 апреля. В первые 10 минут было зафиксировано больше 8 000 попыток отправки заявлений. Успешно до 8.00 было зарегистрировано около 10 000 запросов.

В выходные заявки также принимали в МФЦ. Комиссии при учебных заведениях ждут родителей сегодня.

Всего в этом году загородные и пришкольные лагеря смогут принять 112 тысяч юных екатеринбуржцев. Подать заявку на загородный отдых можно до 17 апреля, в школьные лагеря: на первую смену — до 30 апреля, на вторую — до 20 мая, на третью — до 10 июня. Заявления в санаторий будут принимать с 25 апреля по 15 мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Департамент соцразвития Югры лишился директора
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина
Минск обвинил Данкверта в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева назвала самые нужные государству специальности
Сбербанк начнет тестирование мобильного оператора
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Викторина для водителей: проверь свое чувство юмора Вам нужно понять, существовали ли эти машины или технологии в реальности
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь