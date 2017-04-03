Лучшего школьника выбирают на Южном Урале
В Челябинской области сегодня, 3 апреля, стартует региональный этап «Ученик года».
В Челябинской области сегодня, 3 апреля, стартует региональный этап «Ученик года».
В столице региона соберутся 36 победителей муниципальных этапов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Для них подготовили восемь испытаний.
Участникам предстоит показать творческую презентацию «Оставить свой след…», агитационное выступление «Экологический кодекс жителя Земли», выступить на площадке «Лидер», краеведческий этапе «Широка страна моя родная»,
Конкурс продлится до 6 апреля. По его итогам жюри выберет лучшего школьника, который представит Южный Урал на всероссийском этапе.