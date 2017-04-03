Лучшего школьника выбирают на Южном Урале

В столице региона соберутся 36 победителей муниципальных этапов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Для них подготовили восемь испытаний.

Участникам предстоит показать творческую презентацию «Оставить свой след…», агитационное выступление «Экологический кодекс жителя Земли», выступить на площадке «Лидер», краеведческий этапе «Широка страна моя родная», мастер-классе «Экологическая мастерская», и проявить знания на «Открытой дискуссии», продемонстрировать инфографику «Навстречу переменам» и портфолио, — рассказали в министерстве образования и науки Челябинской области.

Конкурс продлится до 6 апреля. По его итогам жюри выберет лучшего школьника, который представит Южный Урал на всероссийском этапе.