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13:07 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе на бульваре Ленина реконструируют сквер и снесут старый коллектор

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр- РИА Новости (Крым). В Симферополе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проведут реконструкцию сквера на бульваре Ленина и парка им. Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов.

«Мы понимаем, что на выделенные деньги новые парки не построим, но реконструировать то, что у нас есть сейчас, мы можем. Так, мы реконструируем парк на бульваре Ленина и Гагаринский парке в Симферополе. Мы полностью сделаем работы по благоустройству: будут привлечены архитекторы, озеленители и другие», — сообщил Карпов.

При этом он уточнил, что на реконструкцию крымских парков МинЖКХ может потратить только 30% от выделенных РК 400 млн рублей в рамках указанной программы.

Кроме того, по словам Карпова, во время реконструкции в сквере на бульваре Ленина снесут старый канализационный коллектор.

«Реконструкция симферопольского центрального канализационного коллектора предусмотрена и заложена в Федеральную целевую программу. В этом году пройдут проектно-изыскательские работы, в следующем — строительно-монтажные. Соответственно, это страшное зрелище будет демонтировано», — сказал Карпов.

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