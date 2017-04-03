В Симферополе на бульваре Ленина реконструируют сквер и снесут старый коллектор

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов.

«Мы понимаем, что на выделенные деньги новые парки не построим, но реконструировать то, что у нас есть сейчас, мы можем. Так, мы реконструируем парк на бульваре Ленина и Гагаринский парке в Симферополе. Мы полностью сделаем работы по благоустройству: будут привлечены архитекторы, озеленители и другие», — сообщил Карпов.

При этом он уточнил, что на реконструкцию крымских парков МинЖКХ может потратить только 30% от выделенных РК 400 млн рублей в рамках указанной программы.

Кроме того, по словам Карпова, во время реконструкции в сквере на бульваре Ленина снесут старый канализационный коллектор.