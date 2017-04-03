Открыта продажа льготных билетов для калининградских школьников

Скидка 50% распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования категорий «Скорый» и «Пассажирский», в вагонах 2 и 3 класса электропоездов дальнего следования, курсирующих по территории России за исключением скоростных и высокоскоростных поездов.

Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях с 10 до 17 лет. При оформлении билетов достаточно будет предъявить свидетельство о рождении или паспорт ребенка.

Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период — с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, уже второй год школьники могут воспользоваться скидкой в течение всего календарного года.