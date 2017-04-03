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13:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Между Воронежем и Москвой запустят 2 новых двухэтажных поезда с 1 июня

Время пути сократится на 8 минут.

Два новых двухэтажных скоростных поезда между Воронежем и Москвой начнут курсировать ежедневно с 1 июня 2017 года, сообщила пресс-служба ЮВЖД в понедельник, 3 апреля. Время пути новых составов сократится на 8 минут.

Поезда № 738/737 и № 740/739 заменят курсирующие двухэтажные № 46/45 и № 70/69. Пассажиры будут добираться на место назначения за 6 часов 25 минут. Поезд № 738/7376 отправится из Москвы в 16:50, из Воронежа — в 07:33. Поезд № 740/739 начнет движение из Москвы в 8:14, из Воронежа 16:27. Поезда будут состоять из 14 вагонов. Ранее количество вагонов менялось в зависимости от дней недели — от 7 до 14.

Контекст

ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя структура ОАО «Российские железные дороги») презентовала первый двухэтажный сидячий поезд № 45/46 «Москва — Воронеж» в июле 2015 года. Поезд стал самым скоростным среди составов, курсирующих между Воронежем и столицей — путь по маршруту занимает 6 часов 35 минут.

Дневной экспресс № 45/46 «Москва-Воронеж» попал в «Книгу рекордов России» по количеству пассажирских мест в августе 2015 года. Состав вместил 1320 сидений первого и второго классов. Второй двухэтажный поезд № 60/70 начал курсировать в июле 2016 года.

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