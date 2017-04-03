Улицы Академического высвобождают для автобусов

В Екатеринбурге выделенную полосу в Академическом районе продлили по Вильгельма де Геннина. Соответствующие знаки теперь установлены от Павла Шаманова до Краснолесья. Таким образом, отдельная полоса для автобусов проходит через весь Академический — до объездной автодороги.

В ближайшее время охватят и новый участок — от Академика Сахарова до Павла Шаманова, сообщили «Уралинформбюро» в центре информационной политики и рекламы «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС»).

В дальнейшем для автобусов предусмотрят выделенную полосу и по Серафимы Дерябиной. Контролировать соблюдение правил будут с помощью специальных камер видеофиксации.