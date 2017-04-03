Минздрав Омской области не комментирует причину комы 10-летней девочки

Стали известны первые результаты проверки региональным следственным комитетом инцидента в нефрологическом отделении детской клинической больницы № 3 Омска.

Как первым написал портал Om1.ru, 10-летняя девочка с хронической почечной недостаточностью впала в кому после инъекции укола с антибиотиком с добавлением лидокаина. Девочка к тому же была доставлена в больницу с воспалением легких. Причиной могла стать аллергическая реакция организма.

В то же время Следком и прокуратура по Омской области начали проверку по факту инцидента. Как утверждают силовики, ребенка доставили в тяжелом состоянии.

Роман Солодовниченко, замначальника следственного отдела по Советскому округу Омска:

— Анестезия не была причиной происшествия. Как оказалось, девочку доставили в медучреждение уже в тяжелом состоянии и сразу определили в реанимацию. Раньше она уже несколько раз проходила лечение в этом же отделении из-за почечной недостаточности. Поскольку пациентка и ранее наблюдалась у врачей, у нее брали анализы на переносимость медикаментов. В том числе и того самого лидокаина. Все было в порядке. Данных о том, что причной комы стал анафилактический шок, сейчас нет (Цитата «КП в Омске»).

Тем не менее проверки продолжаются. Тогда как в Минздраве по Омской области пока комментариев не дают.

Следственный комитет сразу после случившегося начал проверку, и уже известен первый результат.

Замначальника следственного отдела по Советскому округу Роман Солодовниченко прокомментировал «Комсомолке»: Анестезия не была причиной происшествия. Как оказалось, девочку доставили в медучреждение уже в тяжелом состоянии и сразу определили в реанимацию. Раньше она уже несколько раз проходила лечение в этом же отделении из-за почечной недостаточности. Поскольку пациентка и ранее наблюдалась у врачей, у нее брали анализы на переносимость медикаментов. В том числе и того самого лидокаина. Все было в порядке.

— Данных о том, что причной комы стал анафилактический шок, сейчас нет, — добавил Солодовниченко.