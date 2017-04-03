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12:42 (мск), источник: Om1.ru

Весной школьники и студенты смогут ездить по Омской области за полцены

Скидка будет действовать на межмуниципальных маршрутах, которые обслуживает госпредприятие.

Находящееся в собственности Омской области АО «Омскоблавтотранс» начало предоставлять 50-процентную скидку на проезд школьникам и студентам. Скидка будет действовать с 1 апреля по 30 июня. Она распространяется только на межмуниципальные маршруты, которые обслуживает предприятие.

«Омскоблавтотранс» уточняет, что право на скидку имеют школьники и студенты вузов, колледжей и училищ, обучающиеся по очной форме. Чтобы приобрести билет за полцены, нужно предъявить на автовокзале, на автостанции или в автокассе студенческий билет или школьную справку.

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