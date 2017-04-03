Весной школьники и студенты смогут ездить по Омской области за полцены

Находящееся в собственности Омской области АО «Омскоблавтотранс» начало предоставлять 50-процентную скидку на проезд школьникам и студентам. Скидка будет действовать с 1 апреля по 30 июня. Она распространяется только на межмуниципальные маршруты, которые обслуживает предприятие.

«Омскоблавтотранс» уточняет, что право на скидку имеют школьники и студенты вузов, колледжей и училищ, обучающиеся по очной форме. Чтобы приобрести билет за полцены, нужно предъявить на автовокзале, на автостанции или в автокассе студенческий билет или школьную справку.