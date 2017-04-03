Волгоградцы создадут и выберут дизайн транспортной карты «Волна»

Разработать авторский дизайн карты предлагается как индивидуальным участникам, так и творческим коллективам. Отметим, что речь идет об ограниченной серии карт в тысячу экземпляров.

По информации администрации Волгограда, прием работ на конкурс будет проводиться до 16 апреля. Предложить свой дизайн волгоградцы могут по электронной почте Konkursmkpgcupp34@mail.ru или принести лично в офис транспортной карты «Волна» по адресу ул. Советская, 7.

Подведение итогов пройдет с 17 по 21 апреля. Ценные призы ждут авторов трех лучших дизайнерских решений. Работа победителя ляжет в основу дизайна лимитированного выпуска.