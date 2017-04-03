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15:35 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцы создадут и выберут дизайн транспортной карты «Волна»

3 апреля в Волгограде объявлено старте конкурса среди жителей города на лучший дизайн транспортной карты «Волна», сообщает ВДТВ.

Разработать авторский дизайн карты предлагается как индивидуальным участникам, так и творческим коллективам. Отметим, что речь идет об ограниченной серии карт в тысячу экземпляров.

По информации администрации Волгограда, прием работ на конкурс будет проводиться до 16 апреля. Предложить свой дизайн волгоградцы могут по электронной почте Konkursmkpgcupp34@mail.ru или принести лично в офис транспортной карты «Волна» по адресу ул. Советская, 7.

Подведение итогов пройдет с 17 по 21 апреля. Ценные призы ждут авторов трех лучших дизайнерских решений. Работа победителя ляжет в основу дизайна лимитированного выпуска.

К слову, жители Волгограда смогут лично оценить предложенный земляками дизайн на сайте vlg-tk.ru. По итогам голосования автор самого популярного варианта получит «приз зрительских симпатий».

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