В Москве и Подмосковье установится теплая и дождливая погода

«В начале и середине новой недели столичный регион будет находиться под влиянием воздушных масс, приходящих с запада, и в конце недели — с юго-запада и юга. Погода будет на 3−4 градуса теплее нормы», — говорится в сообщении.



В понедельник, 3 апреля, прогнозируется дождь. Максимальная температура в Москве — 6−8 градусов, в области — 4−9 градусов.

Небольшие осадки местами пройдут в ночь на вторник, 4 апреля, утром будет сухо. Температура ночью составит 1−3 градуса в столице и от минус 2 до плюс 3 градусов в Подмосковье. Днём ожидается 8−10 и 5−10 градусов соответственно.