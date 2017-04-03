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13:19 (мск), источник: Интерфакс

В Москве и Подмосковье установится теплая и дождливая погода

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — В предстоящие дни в Москве ожидаются потепление и дожди, температура будет на 3−4 градуса выше нормы, сообщает Гидрометцентр РФ.

Источник: Reuters

«В начале и середине новой недели столичный регион будет находиться под влиянием воздушных масс, приходящих с запада, и в конце недели — с юго-запада и юга. Погода будет на 3−4 градуса теплее нормы», — говорится в сообщении.

В понедельник, 3 апреля, прогнозируется дождь. Максимальная температура в Москве — 6−8 градусов, в области — 4−9 градусов.

Небольшие осадки местами пройдут в ночь на вторник, 4 апреля, утром будет сухо. Температура ночью составит 1−3 градуса в столице и от минус 2 до плюс 3 градусов в Подмосковье. Днём ожидается 8−10 и 5−10 градусов соответственно.

В среду, 5 апреля, небольшие осадки пройдут местами и только днём. Ночью прогнозируют 1−3 градуса в Москве и минус 2 — плюс 3 в регионе. Днём температура поднимется до 10−12 градусов в Москве и 7−12 в Подмосковье.

В четверг, 6 апреля, ожидается небольшой дождь. Ночью столбик термометра поднимется до 3−5 градусов в столице и 1−6 по области. Днём же температура составит 11−13 и 8−13 градусов соответственно.

В пятницу и субботу, 7 и 8 апреля, временами будут идти дожди. Ночью 1−6 градусов, днем 7−12.

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