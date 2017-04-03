Медведица Маня благополучно переехала в Челябинск

«Медведица сейчас в нормальном состоянии. Она немного исхудала, но очень быстренько поправится. Её сейчас нужно только сбалансированно кормить: побольше витаминов, свежих фруктов и овощей», — рассказал корреспонденту «Урал-пресс-информ» руководитель приюта для диких животных и птиц «Спаси меня» Карен Даллакян.

Другие животные, ранее перевезённые из мини-зоопарка в Челябинск, нуждаются в особенном содержании и уходе. Их из приюта никому отдавать не станут, потому что эти животные-инвалиды: леопард, который болеет хроническими заболеваниями, пума на трёх лапках, старый лис Тузик, слепой енот-полоскун и семилетний корсак.