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14:17 (мск), источник: Uralpress.ru

Медведица Маня благополучно переехала в Челябинск

Медведицу Маню из разорившегося томского мини-зоопарка перевезли в Челябинск. Транспортировка животного шла более 3 суток, поэтому сейчас медведица на реабилитации. Новый дом для Мани начнут искать после того, как приведут её в порядок.

Источник: Uralpress.ru

«Медведица сейчас в нормальном состоянии. Она немного исхудала, но очень быстренько поправится. Её сейчас нужно только сбалансированно кормить: побольше витаминов, свежих фруктов и овощей», — рассказал корреспонденту «Урал-пресс-информ» руководитель приюта для диких животных и птиц «Спаси меня» Карен Даллакян.

Другие животные, ранее перевезённые из мини-зоопарка в Челябинск, нуждаются в особенном содержании и уходе. Их из приюта никому отдавать не станут, потому что эти животные-инвалиды: леопард, который болеет хроническими заболеваниями, пума на трёх лапках, старый лис Тузик, слепой енот-полоскун и семилетний корсак.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», из-за финансовых трудностей в частном томском зоопарке «Тотем» звери содержались в жутких условиях. С просьбой о помощи обратились к челябинскому ветеринару Карену Даллакяну. После этого начался сбор денег для перевозки зверей в Челябинск.

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