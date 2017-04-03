Медведица Маня благополучно переехала в Челябинск
Медведицу Маню из разорившегося томского
Медведицу Маню из разорившегося томского
«Медведица сейчас в нормальном состоянии. Она немного исхудала, но очень быстренько поправится. Её сейчас нужно только сбалансированно кормить: побольше витаминов, свежих фруктов и овощей», — рассказал корреспонденту «Урал-пресс-информ» руководитель приюта для диких животных и птиц «Спаси меня» Карен Даллакян.
Другие животные, ранее перевезённые из
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ»,