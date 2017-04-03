NASA рассказало об испытаниях космического ледобура

Поверхность некоторых небесных тел частично или полностью может быть покрыта льдом. Для забора образцов льда и бурения плохо подходят традиционные приспособления, предназначенные для твердых пород, поэтому инженеры NASA разрабатывают прототипы различных инструментов, адаптированные для льда. Предполагается, что в будущем такие инструменты могут помочь при исследовании Титана, Европы, и Энцелада.
В качестве инструмента для бурения глубоких скважин инженеры JPL предлагают использовать подледный зонд с циркулярной пилой и плутониевым источником тепла.
Лезвие пилы будет медленно поворачиваться, выкрашивая лед и выбрасывая ледяную крошку в корпус зонда, а источник тепла будет растапливать поступающий лед и откачивать его.
Такой зонд, по словам разработчиков, сможет погрузиться в лед на несколько километров, а образцы с растопленной жидкостью и жидкостью из-под льда будут отправляться на поверхность с помощью пневматической системы доставки капсул.
Для забора образцов на поверхности, которые находятся далеко от спускаемого аппарата, в JPL предлагают два возможных решения: использовать раскладывающиеся манипуляторы длиной до 10 метров или, при необходимости взять образец с большего расстояния, стрелять специальным привязанным снарядом, который может улетать на расстояние до 50 метров. Непосредственно забор материала с поверхности предполагается производить с помощью прототипа клешни с нагреваемыми элементами, которые погружаются в лед и обеспечивают прочную фиксацию бура.
На данный момент разработанные прототипы прошли только первые испытания. В дальнейшем NASA рассмотрит их эффективность и примет решение, требуется ли дальнейшая доработка и тестирование. При положительном решении, возможно, технологии на базе разработанных прототипов смогут быть использованы в будущих исследовательских миссиях агентства на поверхности других небесных планет.
Энцелад один из самых интересных «ледяных миров» для изучения. Дело в том, что по последним данным слой льда относительно тонкий — с помощью информации, собранной зондом «Кассини», ученые определили, что в некоторых районах толщина льда может быть около двух километров. Подо льдом океан Энцелада жидкий и сравнительно теплый — а, значит, есть ключевые ингредиенты для возникновения примитивных форм жизни. Нагрев океана, согласно моделям, происходит благодаря приливным силам Сатурна.
Николай Воронцов