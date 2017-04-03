NASA рассказало об испытаниях космического ледобура

Источник: NASA

Поверхность некоторых небесных тел частично или полностью может быть покрыта льдом. Для забора образцов льда и бурения плохо подходят традиционные приспособления, предназначенные для твердых пород, поэтому инженеры NASA разрабатывают прототипы различных инструментов, адаптированные для льда. Предполагается, что в будущем такие инструменты могут помочь при исследовании Титана, Европы, и Энцелада. В качестве инструмента для бурения глубоких скважин инженеры JPL предлагают использовать подледный зонд с циркулярной пилой и плутониевым источником тепла.

Лезвие пилы будет медленно поворачиваться, выкрашивая лед и выбрасывая ледяную крошку в корпус зонда, а источник тепла будет растапливать поступающий лед и откачивать его.

Такой зонд, по словам разработчиков, сможет погрузиться в лед на несколько километров, а образцы с растопленной жидкостью и жидкостью из-под льда будут отправляться на поверхность с помощью пневматической системы доставки капсул.

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Для забора образцов на поверхности, которые находятся далеко от спускаемого аппарата, в JPL предлагают два возможных решения: использовать раскладывающиеся манипуляторы длиной до 10 метров или, при необходимости взять образец с большего расстояния, стрелять специальным привязанным снарядом, который может улетать на расстояние до 50 метров. Непосредственно забор материала с поверхности предполагается производить с помощью прототипа клешни с нагреваемыми элементами, которые погружаются в лед и обеспечивают прочную фиксацию бура. На данный момент разработанные прототипы прошли только первые испытания. В дальнейшем NASA рассмотрит их эффективность и примет решение, требуется ли дальнейшая доработка и тестирование. При положительном решении, возможно, технологии на базе разработанных прототипов смогут быть использованы в будущих исследовательских миссиях агентства на поверхности других небесных планет.

Источник: NASA