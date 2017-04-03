В Башкирии уточнен список населенных пунктов, попадающих под подтопление

«Рекордсменом» по подтопленным территориям традиционно является Белорецкий район. В этом году вода может подняться в 28 населенных пунктов. В Кармаскалинском районе под подтопление попадают 24 деревни и села, в Стерлитамакском — 16, в Иглинском — 15, в Ермекеевском и Архангельском — по 14, в Бурзянском и Ишимбайском — по 11 населенных пунктов.

Альшеевский район: Раевский, Чуракаево, Идрисово.

Архангельский район: Абзаново, Узунларово, Азау, Тауакас, Гайфуллино, Абзаново, Кызыл — Яр, Орловка, Карташовка, Князево, Тавакачево, Устиновка, Убалы, Айтмембетово.

Аскинский район: Султанбеково, Чурашево, Уршады.

Аургазинский район: Турумбет, Усть-Белишево, Салих, Усман, Мурадым, Султанмуратово, Таштамаково, Курманай.

Балтачевский район: Иликеево, Сейтяково.

Баймакский район: Баймак, Кактугай, Буранбай, Богачевка, Аминево, Октябрьский.

Белокатайский район: Новобелокатай, Карлыханово, Белянка, Соколки, Айгырьял, Яныбаево, Мунасово.

Белорецкий район: Белорецк, Межгорье, Бельский, Ломовка, Ишкушта, В. Авзян, Н. Авзян, Кага, Сермен, Абзаково, Азикеево, Узян, Н. Тюльма, Сосновка, Инзер, Ишля, Ассы, Зигаза, Усмангали, Зуяково, Габдюково, Бердагулово, Бакеево, Шушпа, Бриштамак, Кысык, Нукатова, Кагарманово.

Бижбулякский район: Аитово, Елбулактамак, Дюсяново, Азнаево, Биккулово, Качкиново, Каныкаево.

Бирский район: Бирск, Шамсутдин.

Благовещенский район: Никольское, Рудное, Турушлы, В. Изяк, Бадеева Поляна, Тугай.

Бураевский район: Вострецово.

Бурзянский район: Старосубхангулово, Набиево, Старомунасипово, Тимирово, Кургашлы, Абдульмамбетово, Ишдавлетово, Байназарово, М. Кипчак, Галиакберово, Мурадымово.

Гафурийский район: Саитбаба, Сабаево, Имендяшево, деревни Героевка, Александровка, Ахметка, Мураз, Каран Елга, Тагаево, Карагаевка, Кызыл яр, Новокаварды.

Давлекановский район: Давлеканово, Курманкеево, Ново-Шарип, Камчалы-Тамак, Кадыргул, Хусаиново.

Ермекеевский район: Ермекеево, Абдулкаримово, Рятамак, деревни Исламбахты, Атамкуль, Нижнеулу-Елга, Большезигереево, Калиновка, Суерметово, Новотураево, Нижние Карамалы, Кулбаево, Михайловка, Тарказы.

Иглинский район: Пятилетка, Улу-Теляк, Еленинск, Иглино, Асканыш, Расмекеево, Бабенское, Петровское, Кальтовка, Кузнецовка, Коммунар, Бердино, Кляшево, Каршиды, Н. Лемезы.

Илишевский район: Верхнеяркеево, Кипчаково, Старокиргизово, Илишево, Ябалак, Татышево, Рсаево.

Ишимбайский район: Ишимбай, Старый Ишимбай, Речной, Заливной, Буранчино, Весёлый, Янги-Аул, Карагайн, Кияук, Юлдашево, поселок железнодорожной станции.

Калтасинский район: Чумара.

Кармаскалинский район: Прибельский, Бельский, Симский, Куяшкино, Красноярово, Старошареево, Ибрагимово, Муксиново, Верхний Тюкунь, Нижний Тюкунь, Сахаево, Ст. Киешки, Н. Киешки, Акташево, Шарей, Утяган, Колош, Сальзюгутово, Бишаул-Унгар, Малаево, Набережный, Кабаково, Ибрагимово, Колош.

Кигинский район: В. Киги, Ягуново, Юсупово, Султановка.

Краснокамский район: Ст. Буртюк, Н. Буртюк, Ст. Каинлык, Янгузнарат, Маняк, Мрясово, Бурнюш, Киргизово, Н. Татышлы, Ст. Бура.

Кугарчинский район: Юмагузино, Мраково, Улу-Туп, Кузьминовка, В. Сюрюбаево, Ибрагимово, Сатлыки.

Кушнаренковский район: Кушнаренково, Керенево.

Куюргазинский район: Ст. Балаларово, Новомурапталово.

Мелеузовский район: Мелеуз, Иштунганово, Смаково, Малошарипово, Варварино, Петропавловка, Сухаревка.

Мечетлинский район: село Большеустьикинское, деревни Большекызылбаево, Тимиряково, Старомещерово, Азнагулово, Абдрахимово, Адбуллино, Аюпово.

Мишкинский район: Каменево, Сабай, Сосновка.

Миякинский район: Малые Каркалы, Чиряштамак, Русское Урсаево, Кызыл-Чишмы, Суккул-Михайловка, Миякитамак, Менеузтамак.

Нуримановский район: Красный Ключ, Красная Горка, деревни Устье Яман-Елги, Чандар, Устье Салдыбаш, Кировка, Верхнекировский, Старо-Бадеево, Ново-Бадеево, Укарлино.

Салаватский район: Мешегар, Шаряк, Ахун, Еланыш, Калмакар, Малояз, Ильтяево, Махмутово, Таштаул, Урмантау, Бешевляр.

Стерлибашевский район: Ст. Калкаш, Первомайский, Стерлибашево, Мустафа, Сараиса.

Стерлитамакский район: Заливной, Муравей, Куганак, Аючево, Айгулево, Байрак, дд. Кантюковка, Ст. Борятино, Новое Борятино, Рязановка, Маршановка, Максютово, Ново-Фёдоровка, Преображеновка, Весёлый, Совхоз-техникум.

Уфимский район: Чесноковка, Булгаково, Жуково, Зубово, Алексеевка, Лебяжий, Нижегородка, Камышлы, Рождественская.

Учалинский район: Наурузово, Новобайрамгулово.

Фёдоровский район: Батырово, Ст. Михайловка, Ново-Якушево, Балаклы, Денискино, Кирюшкино, Новоселка, Веселовка, Атяшево.

Хайбуллинский район: Урузбаево, Самарское.

Чекмагушевский район: Новоюмраново.