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14:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Константин Толкачев призвал жителей Башкирии принять участие в «Тотальном диктанте»

УФА, 3 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев призвал жителей республики принять активное участие в «Тотальном диктанте».

«За последние несколько лет эта акция стала хорошей традицией. Участие в Тотальном диктанте — это в первую очередь работа на себя, она помогает выявить пробелы в знании русского языка. А они могут обнаружиться у каждого, даже у человека с высоким уровнем образования, поскольку русский язык — один из наиболее сложных в мире. Традиционно в “Тотальном диктанте” примут участие депутаты парламента республики. Призываю всех жителей республики также присоединиться к акции», — сказал спикер регионального парламента.

«Тотальный диктант» будет проводиться 8 апреля одновременно по всей России, в Уфе он пройдет на 26 площадках. Центральной из них станет Дом Государственного Собрания. Автор текста диктанта 2017 года — российский писатель Леонид Юзефович.

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