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14:29 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе пока не определились с датой завершения отопительного сезона

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости (Крым). В Севастополе во время заседания правительства чиновники не смогли определить дату завершения отопительного сезона.

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент РИА Новости (Крым), директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов предложил прекратить отапливать город с 4 апреля, но спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева предложила продлить отопительный сезон.

«Предлагаем завершить отопительный сезон 4 апреля. Мы проанализировали прогноз погоды и существующие температуры — в ближайшие недели не планируется понижение. Мы не видим необходимости продолжать отопительный сезон. В случае, если температура будет падать, мы готовы объекты социального характера снова отапливать», — сказал Чибисов.

В свою очередь Алтабаева отметила, что за последние три года в Севастополе еще ни разу так рано не прекращали отапливать дома. «У нас обычно 8 апреля (завершается сезон — ред.). У нас не жарко на улице. У нас нет высоких дневных температур — +12…+14 градусов в тени. До мая у нас весь жилой фонд будет совершенно остывший», — отметила она.

Чибисов подчеркнул, что сезон завершается, когда среднедневная температура составляет +8. По его словам, такой показатель уже достигнут. «Достаточно большие расходы на отопление в этот период мы несем. Мы не можем снижать отопление ниже определенных показателей. У нас достаточно убыточное это мероприятие — мы несем затраты порядка 2 млн рублей ежедневно», — добавил он.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников согласился подумать над предложением Алтабаевой. «Хорошо. Мы тогда сегодня определим дату, с которого оканчиваем (отопительный сезон — ред.), и утвердим (соответствующее постановление — ред.) сегодняшним числом», — сказал глава города.

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