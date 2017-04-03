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14:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Режиссером воронежского Оперного стал автор мюзикла о козле Тимуре и тигре Амуре

Труппу возглавил Сергей Суворов.

В Воронежском театре оперы и балета появился режиссер, сообщил худрук театра Андрей Огиевский на пресс-конференции в пятницу, 31 марта. Труппу возглавил артист Сергей Суворов из Хабаровска.

По словам Андрея Огиевского, Сергей Суворов получил образование как вокалист в Хабаровском колледже искусств, завершает обучение на режиссерском отделении в Московском институте культуры.

— Найти постоянного режиссера театру сегодня очень сложно — большинство хочет приехать, поставить спектакль, получить гонорар и уехать. Никто не хочет «подчищать» спектакли текущего репертуара, возиться с артистами. Мы нашли такого человека, — рассказал Андрей Огиевский. — Лично я вижу огромный плюс в том, что у Сергея Суворова еще и вокальное образование — так многие проблемы оперной труппы будут понятны ему «изнутри».

До 2017 года Сергей Суворов являлся солистом Хабаровского краевого музыкального театра. В апреле 2016-го Суворов поставил на сцене этого театра мюзикл по собственному либретто, посвященный дружбе популярных интернет-героев козла Тимура и тигра Амура. В основу мюзикла легла история необычной дружбы двух обитателей Приморского сафари-парка, широко обсуждавшаяся в русскоязычном сегменте интернета в 2015 году.

Сергей Суворов уже приступил к обязанностям главного режиссера Воронежского театра оперы и балета. В ближайшее время будет помогать Михаилу Бычкову в работе над оперой «Родина электричества», премьера которой состоится в июне на Платоновском фестивале. Суворов займется концертной постановкой кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский», которую артисты Оперного планируют показать в мае в Зеленом театре.

Место главного режиссера воронежского Оперного было вакантно несколько лет. На необходимость найти человека на эту должность руководству театра указала комиссия, занимавшаяся расследованием скандала между артистами и дирекцией театра в октябре 2016-го.

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