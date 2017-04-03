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13:14 (мск), источник: Volga News

В Самарской области потеплеет до +6 °C

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде апреля средняя температура воздуха в Самарской области ожидается на 0,5 °C ниже средних многолетних значений.

В понедельник, 3 апреля, в большинстве районов пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 0… +5 °C. Ветер юго-западный 7−12 м/с.

Во вторник, 4 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки. В ночные часы похолодает от -3 до -8 °C, днем потеплеет от 0 до +5 °C. Ветер восточный 5−10 м/с.

В среду, 5 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -5 до -10 °C, днем поднимется от +1 до +6 °C. Ветер восточный 5−10 м/с.

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