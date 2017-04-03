В Самарской области потеплеет до +6 °C
По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде апреля средняя температура воздуха в Самарской области ожидается на 0,5 °C ниже средних многолетних значений.
По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде апреля средняя температура воздуха в Самарской области ожидается на 0,5 °C ниже средних многолетних значений.
В понедельник, 3 апреля, в большинстве районов пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 0… +5 °C. Ветер
Во вторник, 4 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки. В ночные часы похолодает от -3 до -8 °C, днем потеплеет от 0 до +5 °C. Ветер восточный 5−10 м/с.
В среду, 5 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -5 до -10 °C, днем поднимется от +1 до +6 °C. Ветер восточный 5−10 м/с.