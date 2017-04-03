В Самарской области потеплеет до +6 °C

В понедельник, 3 апреля, в большинстве районов пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 0… +5 °C. Ветер юго-западный 7−12 м/с.

Во вторник, 4 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки. В ночные часы похолодает от -3 до -8 °C, днем потеплеет от 0 до +5 °C. Ветер восточный 5−10 м/с.

В среду, 5 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -5 до -10 °C, днем поднимется от +1 до +6 °C. Ветер восточный 5−10 м/с.